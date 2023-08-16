樓價時光倒流！健威花園兩房635萬沽　價回8年前

樓價時光倒流，北角健威花園兩房戶以635萬元售出，幾乎跌回8年前的購入價水平，單位僅升值約19萬元，扣除釐印費等成本，原業主明賺實蝕離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園B座低層8室，實用面積約446方呎，兩房間隔，減價63萬元，以635萬元成交，呎價約14,238元。原業主於2015年8月以616萬元購入上址，持貨3年帳面僅升值19萬元或約3%，反映售價幾乎跌回8年前水平，扣除釐印費等成本，實際上更屬蝕讓離場。

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九龍區

●美聯林海成表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄約5宗成交，平均實用呎價約11,642元，屋苑3期百老匯街67號中高層B室，實用面積約717方呎，三房間隔，原叫價約860萬元，降至745萬元成交，呎價約10,391元。

●香港置業方文偉指出，長沙灣星匯居2座高層F室，實用面積約786方呎，三房間隔，以約1,150萬元零議價售出，呎價約14,631元。

●世紀21家天下黎振傑表示，長沙灣凱德苑低層4室，實用面積約522方呎，兩房間隔，以630萬元未補價第二市場價成交，呎價約12,069元。原業主於2020年以398萬元購入上址，持貨3年帳面獲利232萬元，升值約58%。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山新港城C座中層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，開價約520萬元，議價後以500萬元易手，呎價約15,576元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山雅濤居1座高層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，原開價830萬元，累減120萬元或約14.5%，以710萬元獲承接，呎價約14,730元。

●中原黃達雄指出，大埔嵐山2座高層D室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以665萬元易手，呎價約13,544元。原業主於2014年以493萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約172萬元，升值約34.9%。

●中原劉德興指出，粉嶺中心C座中層1室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以515萬元易手，呎價約11,004元。

●美聯吳偉文稱，粉嶺居屋景盛苑D座中層4室，實用面積約541方呎，原則一房間隔，未補價第二市場叫價350萬元，減至322萬元售出，呎價約5,952元。原業主於2015年以約270萬元買入單位，持貨8年帳面獲利約52萬元。

●中原王勤學稱，元朗御景園2座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，累減150萬元或約25%，以450萬元沽出，做價屬屋苑2017年1月後超過6年半新低，呎價約9,615元。

●美聯徐君寶指出，元朗YOHO MIDTOWN第6座高層D室，實用面積約898方呎，三房連套房間隔，單位早前以1,268萬元放售，減至1,198萬元獲承接，較同類型單位成交低約9%，呎價約13,341元。原業主2019年以1,148萬元買入單位，持貨4年帳面獲利僅50萬元或約4.4%。

●中原黃淑賢表示，青衣公屋長安邨安江樓中層6室，實用面積約443方呎，兩房間隔，減價22萬元，以228萬元未補價第二市場價易手，呎價約5,147元。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣翠怡花園11座高層F室，實用面積約368方呎，兩房間隔，開價550萬元，議價後以506.8萬元成交，呎價約13,772元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆畦苑A座高層3室，實用面積約443方呎，兩房間隔，減價20萬元，以380萬元已補價自由市場價成交，呎價約8,578元。

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