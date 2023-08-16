道指早段升154點　港股夜期一萬八關勢危

美股周三早段曾，道指升154點，報35,100點；標指升7點，報4,444點；以科技股為主的納指跌24點，報13,606點。港股夜期報18,078點，跌216點，低水251點。

美國經濟增長穩健，為金融市場表現提供支持。高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)認為，隨着經濟感受到聯儲局激進緊縮行動的全面影響，整體通脹已開始降溫。他重申其觀點，即未來12個月內美國經濟發生衰退的機率僅有20%，意味經濟「軟着陸」的跑道已近在眼前，應該會在未來幾個月支撐風險資產價格。

不過，美股自8月初以來開始步入調整階段，Fairlead Strategies創始人Katie Stockton指出，一些中期的股市動量指標已經開始惡化「這種調整可能會持續一段時間，也許是幾周，但不會是幾個月」。分析員普遍也認為，最近的回調很可能是投資者在今年晚些時候以更低的估值買入股票的機會。

雖然近期通脹回落趨勢良好，市場也普遍認為聯儲局即將結束加息周期，但明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，通脹仍高於可以容忍的水平，利率可能仍需要進一步上調。他說：「現在通脹正在下降，我們已經取得了一些不錯的進展，但還是太高了，希望看到令人信服的證據表明，通脹正在穩步回落至2%。」

他對於經濟「非常有彈性」感到驚訝，並指勞動力市場保持強勁，情況就如同「一把雙刃劍」，並提到得思考是否足夠讓通脹回到2%的水平，還是必須在收緊貨幣政策做得更多。

企業消息方面，電子支付公司PayPal宣布，委任Alex Chriss於9月27日出任公司行政總裁(CEO)及董事。現年47歲的Chriss此前為稅務軟件公司Intuit Inc.的高層，他將在PayPal獲得每年125萬美元的基本年薪，以及有資格按照激勵計劃獲得相當於基本年薪200%的年度獎金、價值逾1,000萬美元的限售股票。PayPal股價早段曾升0.1%。

以地中海菜系為主的連鎖餐飲集團CAVA Group公布，上季收入按年增長27.2%至1.72億美元；淨利潤653.9萬美元，按年由虧轉盈。CAVA股價早段曾升2.1%。