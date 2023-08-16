兩矚目新盤對決 油塘項目周日「晒冷」盡推標準戶
2023年08月16日 22:04
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兩個新盤同期對疊，將軍澳日出康城新盤開價，首批130伙折實平均呎價約16,938元，入場費497萬元，為康城5年來首批門檻最低。另一方面，油塘新盤再次「晒冷式」盡推全盤所有標準單位，並將於周日(20日)。
●日出康城凱柏峰III提供130伙 折實價496萬元
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)共同發展的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，周三(15日)公布首張價單，提供130伙，折實平均呎價約16,938港元，較對上同系列II期於去年7月首批低約7.8%。首批單位包括6伙開放式戶、42伙一房戶、76伙兩房戶及6伙三房戶，扣除即供最高15%折扣優惠後，折實售價介乎折實價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價由15,699至18,270元。
價單另提供「200天人才付款計劃」及「建築期人才付款計劃」，折扣率分別為14%及13%，但享有成交價4.5%的現金回贈，變相出現建期比即供更划算的罕見情況。回顧上期凱柏峰II，180天即供及建築期付款計劃折扣率分別為16%及11.5%，可見是次發展商由建期折扣著手以催谷銷情。
●油塘親海駅I周日盡推219伙標準戶
長實集團(01113)的油塘親海駅I，連續兩日加推，周三(16日)推出價單3號，涉及119伙，折實平均呎價約16,319元，並隨即公布盡推首3張價單所涉及的219伙、即全盤所有標準戶於周日(20日)發售。今期項目會於周五(18日)下午6時截票，及後在發售當日即場抽籤。周日將發售的單位就包括110伙一房戶、44伙兩房戶及65伙三房戶，折實價由365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價13,381至18,239元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩房成交價733萬元
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新售出D座15樓20室，實用面積474方呎兩房，成交價733.1萬元，呎價約15,466元。
●元朗Grand YOHO第二期天池屋4,333萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周三(16日)透過招標沽出8座50樓F室複式天池屋，實用面積1,805方呎，五房間隔，連122方呎平台，另在746方呎天台附連私人泳池，單位成交價4,333萬元，呎價約24,006元。
●薄扶林豪碧麗軒複式單位售4,680萬元
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周三(16日)以4,680萬元沽出複式單位，為單位02，實用面積1,547方呎，採三房一套間隔，連133方呎花園，呎價約30,252元。發展商表示，買家鍾情該區地段及環境，故購入物業。資料顯示，該盤由5座獨立洋房及 16伙複式戶組成，合共提供21伙。
●西半山半山捌號連平台戶呎價約26,102元
英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號，周三(16日)通過招標以709.98萬元沽出特色戶，為3樓C室，實用面積272方呎，連110方呎平台，呎價約26,102元。