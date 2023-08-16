兩矚目新盤對決　油塘項目周日「晒冷」盡推標準戶

兩個新盤同期對疊，將軍澳日出康城新盤開價，首批130伙折實平均呎價約16,938元，入場費497萬元，為康城5年來首批門檻最低。另一方面，油塘新盤再次「晒冷式」盡推全盤所有標準單位，並將於周日(20日)。

●日出康城凱柏峰III提供130伙 折實價496萬元

價單另提供「200天人才付款計劃」及「建築期人才付款計劃」，折扣率分別為14%及13%，但享有成交價4.5%的現金回贈，變相出現建期比即供更划算的罕見情況。回顧上期凱柏峰II，180天即供及建築期付款計劃折扣率分別為16%及11.5%，可見是次發展商由建期折扣著手以催谷銷情。

●油塘親海駅I周日盡推219伙標準戶

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩房成交價733萬元

●元朗Grand YOHO第二期天池屋4,333萬元招標沽

●薄扶林豪碧麗軒複式單位售4,680萬元

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周三(16日)以4,680萬元沽出複式單位，為單位02，實用面積1,547方呎，採三房一套間隔，連133方呎花園，呎價約30,252元。發展商表示，買家鍾情該區地段及環境，故購入物業。資料顯示，該盤由5座獨立洋房及 16伙複式戶組成，合共提供21伙。

●西半山半山捌號連平台戶呎價約26,102元