美國7月新屋開工量飆升　按揭利率再創新高

外媒報道，由於二手房屋嚴重短缺，美國單棟住宅興建量在7月激增，不過按揭利率回升至近20年來的高位，或可能抑制新建房屋的需求。

美國商務部表示，佔住房建設大部分的單棟住宅開工量上月增加6.7%，經季節調整後為98.3萬間；6月經修訂後數據下降至92.1萬間，原先為93.5萬間。

受聯儲局激進貨幣緊縮政策打擊，美國樓市近幾個月新屋開工和新屋銷售有所回升，但按揭利率重新上升似乎可能會限制進一步的改善。

據抵押貸款金融機構Freddie Mac數據顯示，過去幾星期最熱門的30年期固定房貸平均利率已升至6.96厘；為2002年4月以來的最高水平。

全國住宅建築商協會(NAHB)指出，因預期銷量下降，更多建築商推出激勵措施來吸引買家。7月5間或以上住房項目開工量維持在46萬間。租賃住房的需求亦正放緩，主要是由於房貸利率上升導致部分潛在購房人士卻步；仍有大量多戶住宅正在興建。

7月新屋開工總量增長3.9%，達到145.2萬間。經濟學家預計開工率上升至144.8萬間；7月未來建造單棟住宅的許可證增加0.6%，達到93萬間。