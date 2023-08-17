鄧建初：經濟數據眼花撩亂　大戶如何搵食？

經濟數據反映當地經濟運行狀況表現，數據好或壞，影響股票市場走勢。政府會因應經濟數據之變化而制定利率方向及稅收政策，此等改變亦同時影響到社會的商業活動及企業的營商策略、以致市民的投資取向。商業活動及投資取向又進一步影響到數據表現，由此一環扣一環地互相牽動。故此政府制定政策時要非常小心，避免引導市場去做一些損害經濟的活動。

市場對於中國與美國公布經濟數據的反應截然不同，是因為兩地處理方式迥異。中國較少有評論事前預測，股票市場會在公布後直接作出對經濟好壞的反應，以此測市較為簡單。

相反地，美國眾多大行習慣事先預測經濟數字。當官方數據正式出台一刻，股票市場是以大行預期的較好或較差而作出反應。

另一方面是大戶在事前的部署。大戶比散戶優勝之處，是消息靈通。往往快人一步，買入股票及相關衍生產品，或作出沽空行動。直至經濟數據公布，一如預期的話，股市即時炒上，大戶就會推波助瀾，先用小量金錢，狂掃股價，誘使跟風者追入，然後才大量沽貨，飽食遠遁。

近期經典例子，是美國8月10日公布通脹數字溫和增長，惟較市場預期為佳。道指開市先升108點，大戶重施故技迅速狂掃至大升455點。大升過程中，引來電腦程式盤及大量風派追隨者飛身撲入，大戶馬上大舉出貨兼沽空，下午時段竟倒跌15點。在補空倉情況下，才反彈升52點收市，又一次演繹大戶在經濟數據出籠前後操盤手法。

要掌握其部署行動，要抽絲剝繭般推敲多方面的預測，才較有略高的勝算機率。然而，當大部分股民知悉其操盤行為，大戶就會作出逆大眾方向的動作，故時刻留意市場炒作變化，才能企在勝利的一方。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)