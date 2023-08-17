聯眾進一步拓展移動休閒遊戲業務

目標公司主要在中國從事技術開發、軟件開發及資訊科技諮詢服務。於公告日期，賣方、水木之江及開陽久盈分別持有目標公司50%、35%及15%股權。

緊接完成前，公司間接擁有目標公司的50%股權。緊接完成後，公司將透過賣方間接持有目標公司的10%股權，以及透過買方間接持有目標公司的40%股權。於完成後，目標公司將繼續計入為公司的附屬公司，並將繼續與集團的帳目綜合入賬。

於完成後，公司將通過目標公司進一步拓展移動休閒遊戲業務，並與買方及其股東Allied Gaming & Entertainment Inc.的線下場館娛樂業務進一步整合。同時，本交易所獲得的資金將用於投資及支持賣方及公司於亞洲的現有業務的持續拓展。董事認為，此交易乃為集團優化其業務組合配置，並為最終可實現可持續增長及盈利的戰略行動。