港股黑期低水逾300點　紐油挫2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.21%，報103.43；港匯見7.8309；離岸人民幣(CNH)報7.3384；美元兌日圓處146.31；歐元報1.0877，英鎊報1.2729。金價處1,893.64美元。布油報83.39美元，紐油報79.14美元。比特幣(Bitcoin)跌1.5%，報2.87萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾300點，一度跌穿18,000點關口。

●道指收報34,765點，跌180點或0.52%；標指收報4,404點，跌33點或0.76%；納指收報13,474點，跌156點或1.15%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,040點，跌288點或1.6%。

●8月恒生指數夜期收報18,064點，跌230點，低水265點，成交24,270張。

●紐約期油收報每桶79.38美元，跌1.61美元或1.99%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.45美元，跌1.44美元或1.7%。

●紐約期金收報每安士1,928.3美元，跌0.4%。

●英國富時100指數收報7,356點，跌32點或0.44%；德國DAX指數收報15,789點，升22點或0.14%；法國CAC指數收報7,260點，跌7點或0.1%。

●日本7月出口按年跌0.3%，自2021年2月以來首次下滑。

●騰訊上季經調整純利375億人幣，按年增長33%。

●京東集團半年多賺逾8倍，達128億元人民幣。

●銀色債券最終發行額550億，每人最多可獲23手歷年最高。

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