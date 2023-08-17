美前財長薩默斯：美國10年期債息或再升至4.75厘

外媒報道，美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)警告稱，有「全球資產定價之錨」之稱的美國10年期國債孳息率近期可能會進一步上漲，未來10年平均值或達4.75厘，料遠遠超過去20年水平。

薩默斯指，並不特別認為目前的長期利率水平達到任何峰值，這結論部分是基於隨着時間推移，愈來愈龐大的政府預算赤字將受到投資者關注。

本周美國10年期國債孳息率接近去年10月份水平，當時觸及2007年以來最高水平。根據外媒數據，過去20年來，10年期國債孳息率平均約2.9%。

他認為，有3大原因令10年期國債孳息率上升：一、通脹率趨勢可能會比過去更快，或達到2.5%；二、考慮到政府不斷增加的借貸需求，隨着時間推移，實際回報率可能會達到1.5%至2%；三、期限溢價，是投資者購買長期證券而獲得，通常情況下，期限溢價平均約0.75至1個百分點。

薩默斯估計，長期利率將持續高企，如果要打賭的話，並賭其更有可能攀升，而不是向下。

至於近期經濟前景，薩默斯表示，「我的猜測是，從現在開始，經濟至少會在一段時間內保持強勁，如果經濟衰退在今年內開始，我會非常驚訝。」他表示，如果無出現經濟衰退，那麼目前市場對聯儲局貨幣政策的預估有可能是錯誤。他並表示，明年經濟衰退的機會很大。