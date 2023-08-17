港股挫逾400點　失守萬八點大關　ATMJ挫2至4%

港股未能守住萬八關，恒生指數跌幅擴至超過400點，低見17,900點，是去年11月底以來首次低過18,000點。國企指數跌130點；科技指數跌近百點，主板成交逾100億港元。

大型科網股領跌，京東集團績後捱沽，股價跌近4%；騰訊業績參差，股價亦跌2.2%。網易及百度跌3.3%；阿里巴巴跌3%；美團跌2.2%；小米集團跌1%。

【09:20】港股考驗萬八關 騰訊跌逾2% 金融股捱沽

聯儲局7月會議紀要內容偏鷹，利淡大市氣氛。港股開市即考驗萬八點大關，恒生指數跌306點或1.67%，報18,023點；國企指數低開108點或1.73%，報6,164點；科技指數跌76點或1.86%，報4,049點。

大型科網股領跌，騰訊及京東集團績後捱沽，股價開市跌2.5%及3.7%；阿里巴巴跌2.9%；網易跌2.7%；百度跌2.6%；美團跌2%；小米集團跌1.5%。

金融股合力拖低大市，中國平安跌3%；招商銀行跌2.5%；香港交易所跌2%；滙豐控股跌1.5%；友邦保險及建設銀行跌1%；工商銀行跌0.6%。