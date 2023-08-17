領展王國龍：小量沽貨料不太影響股價　公司基本面健康

內媒報道，他周三(16日)出席一個租戶活動後表示，領展行政總裁的酬金很大部分為領展的基金單位，他在領展的持倉，是作為僱員多年從「長期獎勵計劃」累積所得、並參與本年3月的供股計劃而來。他曾在2018、2019及2020年售出部分持股，純因個人財務需要，與領展營運情況無關。

他續稱，近月獲發130多萬個領展基金單位，在出售100多萬個基金單位後，在領展的持倉，淨計仍是增加。王國龍目前仍持有386萬多個基金單位，與以往比較仍屬高水平。

對於領展前景，王國龍指，公司基本面健康，即使近期香港市場波動，利率維持高企，旗下業務依然展現極高抗逆力。

他表示，香港零售是領展最大的業務板塊。現在香港租戶的營業額3月時已超過疫情前水平，零售物業目前租用率達97%。至於領展海外、內地的零售、辦公室及物流資產的租用率，大部分都在90%以上。過去12個月領展投資組合的整體租金收繳率超過97%，提供穩定收入。

他又指，領展財務非常穩健，目前手頭現金和融資額度超過220億元。在資本市場風高浪急的日子，領展安全系數高，且有充足資金可收購擴大資產。不過，他估計利率會維持高水平較長時間，資產價格會繼續調整，因此領展會審慎選擇收購項目。

王國龍並提到領展3.0戰略，指計劃細節仍在落實中，涉及人事、程序、投資方向、合作夥伴等，但這是長期戰略不受短期因素干擾。他指，領展3.0戰略經管理層深思熟慮，獲董事會支持，由公司不同團隊分工負責執行，希望盡快可以做到。他指，新戰略的成績，時間會給出答案。