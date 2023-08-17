許繹彬：內地房企債務問題恐防觸發連鎖反應

筆者指出，現階段港股除受制於內房所衍生的各種問題外，人民幣的弱勢突然又再重現，兌美元匯率再次觸發半年低位，因而令北水力度定必再度受阻；公司業績的好壞等因素，均是令港股陷於苦戰的原因。現階段港股無論任何塊板都正處於「捱打」狀態；相信港股再次進入尋底之旅，如市場上再沒有任何沖喜的消息，港股跌穿5月份低位18,044點或更低水平，並非無可能。