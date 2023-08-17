郭家耀：恒指或下試17500點 騰訊績後咁部署...
2023年08月17日 11:06
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郭家耀
隔晚美國聯儲局公布7月議息會議紀錄，當中顯示大多數官員認為需要繼續加息，以遏抑通脹，滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，消息刺激美元走強，同時亦令美國10年期債息飆升，當美元強勢時，人民幣難免弱勢，對港股有一定影響。他亦指，內地早前公布的經濟數據各項指標均遜預期，可見已推出的刺激經濟措施，對提振市場氣氛未有很大幫助，料恒指短期或下試17,500點水平。
上日有兩隻科網股派發業績，當中包括騰訊(00700)，郭認為其業績大致符合預期，雖然遊戲業務於上一季度增長放緩，但市場料隨着更多遊戲版號推出，下半年或會有所改善；在視頻號的推動下，廣告業務收益亦有不錯表現。近期騰訊股價跟隨市況有所回落，郭在考慮到騰訊估值水平及接下來業務表現，料大幅調整空間有限，能穩守300元關，亦建議趁近日回調時可逐步吸納。
另外，京東集團(09618)亦公布了中期業績，郭則認為整體表現優於預期，市場早前關注其百億補貼對業績的影響，但原來情況並非太差，現階段投資者更關注內地宏觀經濟對消費市道的影響，而集團對業務展望亦相對樂觀，料可穩定市場情緒。至於其他系內股份，如京東健康(06618)及京東物流(02618)，郭指因業務規模較細，加上業績表現不太穩定，建議先多留意京東集團。惟是次業績對股價未有太大提振，不過可以列入觀察名單，當有政策出台，京東集團將會是外資率先追捧的股份。