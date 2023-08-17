郭家耀：恒指或下試17500點　騰訊績後咁部署...

隔晚美國聯儲局公布7月議息會議紀錄，當中顯示大多數官員認為需要繼續加息，以遏抑通脹，滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，消息刺激美元走強，同時亦令美國10年期債息飆升，當美元強勢時，人民幣難免弱勢，對港股有一定影響。他亦指，內地早前公布的經濟數據各項指標均遜預期，可見已推出的刺激經濟措施，對提振市場氣氛未有很大幫助，料恒指短期或下試17,500點水平。