【高盛推介】騰訊、阿里創1個月低 輪證點揀？
2023年08月17日 11:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(16日)收市後公布今年次季業績，營業額達1,492.08億元人民幣，按年升11.3%；非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利達375.48億元人民幣，按年升33%，勝市場預期。騰訊今(17日)早繼續下跌，早段低見320.6元的1個月低位後跌幅略收窄，現報324.8元，跌約1.2%，目前為連續第5日下跌。
於上周四收市後公布業績的阿里巴巴，由本周一起連跌，昨日失守90元水平，今早繼續下跌，最低見86.2元的1個月低位。現報87.3元，跌約2.2%，為連續第4日下跌。有券商指阿里2024財年首財季業績勝預期，並看好阿里持續成本優化及其他業務虧損繼續收窄，給予「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約6,950萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
阿里方面，好倉於近期亦獲資金吸納，過去5個交易日共錄得約4,500萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水買入，錄得約6.6億元資金淨買入。
由於騰訊及阿里股價跌至近期低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，目前可考慮選擇貼價條款的產品以控風險。
騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿10.0倍，貼價、高敏感度。
騰訊購17229，行使價381元，2023年11月3日到期，實際槓桿12.2倍，活躍條款、高槓桿。
投資者如看淡騰訊，可留意屬低面值的高槓桿騰訊購(15526)。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.7倍，低面值、高槓桿。
阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高敏感度。
阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿6.0倍，輕微價外、低面值。
投資者如看淡阿里，可留意屬低面值的高槓桿阿里沽(17903)。
阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿6.1倍，低面值、高槓桿。
騰訊及阿里牛熊證條款：
騰訊牛65640，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率26.5倍。
騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率10.1倍。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率11.5倍。
騰訊熊51126，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率8.7倍。
阿里牛69762，收回價82元，行使價80.5元，換股比率100，槓桿比率13.7倍。
阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率8.3倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率6.3倍。
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