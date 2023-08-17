【高盛推介】滙豐、平保連跌數日　資金持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股昨日(16日)失守60港元水平，今(17日)早繼續下跌，早段曾低見58.5元的兩個月低位。現報58.85元，跌約1.8%，目前為連續第4日下跌。滙控公布，昨日於倫敦及香港市場共回購465.04萬股，涉資約2.77億元。

中國平安由上周四起連跌，今早更曾低見45.35元，創8個月新低後跌幅收窄。現報46.45元，跌約2.1%，目前為連續第6日下跌，累計跌逾10%。平保公布今年首7個月，旗下4家控股子公司原保險合同保費收入合共5,213.46億元人民幣，按年增加7.2%。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約620萬元資金流入。

平保方面，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,090萬元。淡倉於本周一及本周二共錄得約50萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿12.5倍，中年期、貼價。

滙豐購17153，行使價65.55元，2023年10月24日到期，實際槓桿18.5倍，低面值、高槓桿。

滙豐沽17396，行使價48.95元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.2倍，低面值。

平安購18307，行使價55.6元，2025年5月22日到期，實際槓桿3.5倍，最貼價條款、長年期。

平安購18003，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿12.6倍，低面丘、高槓桿。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.4倍，低面值。

滙控及平保牛熊證條款：

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率12倍。

滙豐牛56953，收回價50元，行使價49.2元，換股比率100，槓桿比率6倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率5.1倍。

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率7.1倍。

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率4倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.3倍。

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