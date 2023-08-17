《富爸爸》作者：有線索揭示巴菲特已就美股大冧做準備...

《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)接受外媒訪問時表示，股神巴菲特（Warren Buffett）和電影《沽注一擲》主角原型、著名對沖基金經理Michael Burry已經做好準備，等待股市崩潰。

清崎表示，巴菲特投資於短期國債，並且正在囤積現金。巴菲特旗下的巴郡上季淨沽出80億美元的股票，並放慢了回購速度，這使得其現金和國債總額增加了13%，達到接近創紀錄的1,470億美元。

他續指，巴菲特並未明確預測股市崩盤，但巴郡過去3季已淨售出330億美元的股票，現金儲備增加380億美元。假如市場真的回落，巴菲特可在逢低吸納或收購有價值的股票或公司，就像他當時在大衰退期間，與高盛、通用電氣和許多其他公司達成的交易般。

至於Burry則正在沽空市場，並預測美股未來可能大跌。Burry旗下的Scion Asset Management披露，第二季把15家公司持股清倉，包括之前倒閉的地區銀行第一共和銀行(First Republic Bank)；同時，增持標指與納指認沽期權，反映Burry似乎看淡美股前景。