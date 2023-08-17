【產經直播】港股曾失萬八關　正向ETF博反彈？

內地經濟數據不似預期，加上內房危機持續發酵，人民幣走弱，拖累港股愈跌愈深，恒指周四(17日)一度失守萬八關，盤中見今年以來新低，其後收復大部分失地，科指更倒升，後市走勢點判斷？

內地最新公布的一系列經濟數據，通脹、進出口、新增人民幣貸款，以至消費、工業及固投，均令人失望。國務院周三(16日)召開全體會議，再部署經濟工作，提出著力擴大內需拓消費。而人行亦展開新一輪調整政策利率，出手調低逆回購、常備借貸便利(SLF)及中期借貸便利(MLF)利率，有分析認為，季內更有機會降準。為提振股市，亦有傳內地當局考慮調低A股股票交易印花稅稅率，對A股刺激作用有機大？有何部署策略？

而油價方面，更因憂慮內地經濟前景或打擊需求，而進一步下滑。隔晚紐約期油失守每桶80美元，收報每桶79.38美元，下跌2%，倫敦布蘭特期油收報每桶83.45美元，下跌1.7%。投資者可做淡油價？

另外，歐洲日前搶頭啖湯，推出首隻現貨比特幣ETF，可望吸引更多投資者進場買入加密貨幣？此外，第三方支付平台PayPal近日宣布發行「PayPal USD」(PYUSD)，加入穩定幣戰場，又可否為市場打下強心針？比特幣幾時先可突破上落區間？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

南方東英恒生科技指數ETF

南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品

南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品

南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品

南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品

南方東英黃金期貨每日反向 (-1x) 產品

南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF

南方東英全球智能駕駛指數ETF

南方東英元宇宙概念ETF

南方東英中國醫療健康革新指數ETF

南方東英全球雲計算科技指數ETF

南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF

南方東英科創板50指數ETF

瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：