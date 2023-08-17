【產經直播】港股曾失萬八關 正向ETF博反彈？
2023年08月17日 12:06
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內地經濟數據不似預期，加上內房危機持續發酵，人民幣走弱，拖累港股愈跌愈深，恒指周四(17日)一度失守萬八關，盤中見今年以來新低，其後收復大部分失地，科指更倒升，後市走勢點判斷？
市場憧憬大型科網業績，或可一洗港股頹風，惟騰訊(00700)昨日(16日)放榜，成績表好壞參半，未見亮點，其中次季收入遜預期，內地及國際市場遊戲收入均按季回落。而電商平台京東集團(09618)第二季純利按年飆50%，遠勝預期，但受「百億補貼」影響，零售業務經營利潤率下跌，加上市場對消費市道前景有戒心，股價走勢恐無突破？科網股將何去何從？
內地最新公布的一系列經濟數據，通脹、進出口、新增人民幣貸款，以至消費、工業及固投，均令人失望。國務院周三(16日)召開全體會議，再部署經濟工作，提出著力擴大內需拓消費。而人行亦展開新一輪調整政策利率，出手調低逆回購、常備借貸便利(SLF)及中期借貸便利(MLF)利率，有分析認為，季內更有機會降準。為提振股市，亦有傳內地當局考慮調低A股股票交易印花稅稅率，對A股刺激作用有機大？有何部署策略？
至於美股方面，美國7月零售銷售額按月升0.7%，好過預期增幅0.4%，加上美聯儲公布上月議息記錄顯示，大部分官員認為正面臨巨大的通脹上行風險，或需進一步收緊貨幣政策，加劇市場對加息的憂慮，隔晚美股反覆下挫。投資者出手做淡值博？南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(07568)可繼續留意？
美匯指數近日強勢反彈，不利商品價格。隔晚紐約現貨金先升後跌，跌穿每安士1,900美元心理關口，而紐約10月期金亦偏軟，收市跌0.35%，每安士報1,909.8美元。南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品(07374)可買入？
而油價方面，更因憂慮內地經濟前景或打擊需求，而進一步下滑。隔晚紐約期油失守每桶80美元，收報每桶79.38美元，下跌2%，倫敦布蘭特期油收報每桶83.45美元，下跌1.7%。投資者可做淡油價？
另外，歐洲日前搶頭啖湯，推出首隻現貨比特幣ETF，可望吸引更多投資者進場買入加密貨幣？此外，第三方支付平台PayPal近日宣布發行「PayPal USD」(PYUSD)，加入穩定幣戰場，又可否為市場打下強心針？比特幣幾時先可突破上落區間？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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