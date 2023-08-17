美股失去動力之際 橋水起勢潑冷水 不過勁睇好呢類資產...

外媒報道，對沖基金橋水(Bridgewater)的報告顯示，7月下旬，在標指今年升勢即將失去動力之際，橋水的旗艦基金「踩多腳」看淡美股。

根據7月25日的投資者簡報，由「鱷王」達利奧(Ray Dalio)創立的對沖基金適度看淡美國股票和國債。

該基金在分析的28種資產中，對15種持看跌立場，包括美元、金屬和全球股票。此外，其對新興市場貨幣和股票、歐元區股票和能源等5個類別持中性態度。至於看好的則是歐元及坡元，並對墨西哥披索及通脹掛鈎債券持適度樂觀態度。

橋水聯席投資總監Greg Jensen早前罕有透露該基金對美國資產價格的看法。他表示，隨着財政部增加債券發行，美國國債市場的流動性變得愈來愈差，並指國債發行量增加可能會壓低資產價格。

知情人士稱，截至上周五(11日)的一年內，橋水的Pure Alpha 12%波動性基金上漲2.5%，對股票依重較低的Defective Alpha基金上漲2.1%。另外，自1991年推出以來，Pure Alpha 12%每年產生的淨總回報率為7.7%。