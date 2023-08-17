印度Burger King漢堡包停放番茄　因為貴到呢個地步...

美式連鎖快餐店漢堡王(Burger King)的漢堡包無番茄？那會是甚麼味道？會否失去粉絲歡心，甚至影響生意？外媒報道，漢堡王表示，印度門市的食品中不會再有番茄，原因是番茄價格飆升，其質素及供應狀況不可預測。漢堡王是繼麥當勞之後，美國第二家漢堡連鎖店從餐牌中剔除這種食材。專家指，天氣惡劣導致農作物受損，並引致短缺。

外媒早前報道，本周較早時，由於印度食品通脹達到2020年1月以來最高水平，美國三文治連鎖店Subway也從餐牌中剔除番茄，甚至取消多年來隨三文治提供的免費芝士片。

近幾個月來，印度的必需品價格飆升，由於季候風降雨擾亂作物和供應鏈，番茄價格在7月份達每公斤250盧比(約23.55港元)的峰值。此後番茄價格有所下降，但本月較早時，印度開始從鄰國尼泊爾進口番茄以應對供應危機。在首都德里、北部拉賈斯坦邦和北方邦，番茄售價每公斤50盧比(約4.71港元)。

漢堡王周三(16日)在其印度官網的常見問題專頁中設了一個欄目解畫，名為「為甚麼我的漢堡包裏沒有番茄？」公司表示，其印度特許經營商遵循「非常高的質量標準」，番茄很快就會重新出現在餐牌上，在那之前，請求顧客的耐心和理解。

麥當勞上月在印度北部和東部的大部分門店也停止供應番茄，不過解釋指，此乃由於番茄質量問題，而不是因其價格飆升。