道期升49點 美匯企穩103 美公布申領失業救濟人數
2023年08月17日 16:21
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美匯指數報103.337；港匯見7.8275；離岸人民幣(CNH)報7.3398；美元兌日圓報146.16；歐元處1.0875；英鎊報1.2734。金價報1,895.48美元。油價微升0.3%，布油報83.75美元，紐油處79.64美元。比特幣跌1.26%至28,570美元。道指期貨升49點。
焦點數據：
20:30 美國首次申領失業救濟人數
22:00 美國7月領先指標
●港股連跌5日，一度插穿萬八點大關。市場憂慮內房危機蔓延至金融業，加上人民幣疲弱，恒指早段急挫428點，至17,900點的逾8個月低位有買盤吸納，一度倒升70點；收市報18,326點，跌2點。https://reurl.cc/x7RvaN
-領展王國龍：小量沽貨料不太影響股價，公司基本面健康。
-據報考慮在美第二上市，新秀麗CEO：目前無計劃，將續評估。
●滬深三大指數做好。滬綜指收報3,163點，升13點或0.43%，成交額3,208億元人民幣。
-內地再傳國有銀行沽美元托匯，交易員：料成新常態。
-官媒：暫停新股發行來救市不可取。
-報復初見成效？中國禁鎵鍺出口個多月，鎵價漲逾50%。
內房及信託危機：
●傳恒大高層年薪過千萬？管理層咁解釋...
●恒大地產涉訊息披露違規被中證監立案調查。
●中植傳計劃債務重組及賣產還債，已聘請畢馬威審計。
外地經濟：
●食米知唔知米幾貴？泰國價格飆兩成，出口商：供應極緊張。
●《富爸爸》作者：有線索揭示巴菲特已就美股大冧做準備！
●新加坡7月出口按年跌20.2%，差過預期。
●澳洲7月失業率升至3.7%，高過預期。
●美前財長薩默斯：美國10年期債息有機會衝上4.75厘。
企業消息：
●科企沽貨！三星上季大手減持ASML，套現178億。