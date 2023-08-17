港交所上市發行人監管主管簡嘉穎年底退休　嚴玉瑜接任

港交所宣布，任命嚴玉瑜為董事總經理兼上市科上市發行人監管主管。

嚴玉瑜將領導團隊負責香港2,600多家上市發行人的前線監管工作，協助發行人了解和遵守《上市規則》，並與發行人的董事及高級管理人員合作。她將向港交所上市主管伍潔鏇匯報。

嚴氏將於9月1日加入港交所，並在2024年1月1日起擔任上市發行人監管主管的職務，接替在集團服務27年並即將退休的簡嘉穎。在簡嘉穎於2023年12月31日退休前，二人將緊密合作以確保交接順利。

港交所上市主管伍潔鏇表示，簡嘉穎在過去近30年一直是上市科非常重要的一員，她在最近17年負責領導上市發行人監管部，表現優異。她與團隊的工作提升市場和上市機制的質素，同時推動創新以提高上市監管工作的效率。

伍潔鏇續指，很高興歡迎嚴玉瑜加入港交所及上市科。嚴玉瑜擁有逾30年的金融市場經驗，為區內企業提供首次公開招股、融資和併購的諮詢服務。她亦曾擔任上市委員會成員及副主席，對《上市規則》有深入的了解，期待與她緊密合作，繼續提升香港作為國際上市平台的地位。

在加入香港交易所前，嚴玉瑜曾在Rothschild & Co工作近28年，離職前為環球諮詢團隊的董事總經理，亦曾出任該行的董事、營運總監及合規主管等職務。

嚴玉瑜自2019年起出任證券及期貨事務監察委員會的諮詢委員會成員；亦於2015年至2021年間出任聯交所主板及GEM上市委員會成員，並曾擔任副主席一職。