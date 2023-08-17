【產經直播】 萬八關失而復得　港股見底未？

2023年08月17日 16:45
  • 東網電視
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    凱基亞洲投資策略部主管溫傑(右)
    美國聯儲局上月會議紀錄再吹「鷹派」信號，拖累隔晚美股受壓。港股亦未有好轉，周四(17日)低開306點後，跌幅一度擴大至428點，插穿18,000點，見去年11月低位，雖然曾經拗腰倒升，但收市仍微跌2點，報18,326點，成交重上1,129億元。港股弱不禁風，但恒指18,000點關失而復得，有冇迹象見底？
    騰訊(00700)及京東集團(09618)上日(16日)公布業績，騰訊次季業績好壞參半，期內收入及純利均不似預期，但經調整純利約375.48億元人民幣(下同)，按年增33.4%勝預期，股價先跌後升，升逾1%收市；至於京東上季經調整純利約85.57億元，按年增31.9%勝預期，收入亦按年增7.6%同勝預期。不過股價跌逾1%。兩份業績蘊藏咩細節？騰訊VS京東要點揀？
    國務院會議重申要擴需求拓消費，內需股有追捧，李寧(02331)抽升逾3%。另外潤啤(00291)升逾4%，為表現最好藍籌、百威亞太(01876)以及青島啤酒(00168)同樣抽升逾2%至3%，內需股可以繼續博？
    車股集體同樣反彈，經歷4連跌的比亞迪股份(01211)升逾1%，「蔚小理」中以小鵬(09868)跑出，升逾4%，蔚來(09866)及理想(02015)亦齊齊向上，車股回調已完成？股民可以放心入場？
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