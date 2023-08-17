【產經直播】 萬八關失而復得　港股見底未？

美國聯儲局上月會議紀錄再吹「鷹派」信號，拖累隔晚美股受壓。港股亦未有好轉，周四(17日)低開306點後，跌幅一度擴大至428點，插穿18,000點，見去年11月低位，雖然曾經拗腰倒升，但收市仍微跌2點，報18,326點，成交重上1,129億元。港股弱不禁風，但恒指18,000點關失而復得，有冇迹象見底？

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