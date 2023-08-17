于品海再押股！抵押中國數碼信息22.52%權益
2023年08月17日 17:27
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于品海
《香港01》母公司南海控股(00680)之主席于品海再度押股。聯交所資料顯示，于品海於8月15日將48.92億股《香港01》的同系公司中國數碼信息(00250)股份置於淡倉之中，相當於中國數碼信息22.52%權益。理由是上述股份已抵押予深圳市蒲山洞投資有限公司，後者的法定代表為張群。
南海控股近期股權常有變動，其中在8月3日中信資本控股沒收了作為抵押品的96.53億股南海控股股份。另于品海前妻龔愛明和兒子于本熙所持有的64.61億股南海，亦於同月已轉移至中信資本控股旗下一家公司，剛好是該次中信資本控股沒收總數的96.53億股。中信資本控股目前於南海控股好倉持股達17.05%。
南海控股亦公布，於8月10日接獲通知，關於持有南海19.26%股權的Pippen Limited要求董事會召開股東特別大會，以考慮及酌情通過委任7名董事的普通決議案。
Pippen是于品海持有南海股份的實體之一。于之前有一大批南海股份被接管，Pippen持有的股份也屬於其中，但南海其後強調，這些股份的接管安排不代表公司控制權發生變動。到底今次委任新董事的建議，是股份接管人提出的要求，抑或是于品海要求，則不得而知。宜留意，目前南海的現有董事數目同為7位。
按公告，Pippen是次建議委任Ng Man Fung Walter、Choi, Clifford Wai Hong為執行董事；Chan, Chi Fai David為非執行董事；Yau, Pak Yue、Chung, Wai Man、Tam, Ho Tak Nick、Hau, Wing Jyun（女）為獨立非執行董事。