【措辭拆解】人行貨幣政策報告「偏鴿」　對人仔睇法係...

中國人民銀行剛發表《第二季度中國貨幣政策執行報告》，《東網》選了一些與第一季度報告不同的措辭供讀者參考，簡單來講「放鴿」變得明顯，但同時關於人民幣匯價，也多了一句「堅決防範匯率超調風險」，更強調穩定。

當然，人行周二已經率先減息，姑勿論降息成效如何，市場預期「減息周期未完」在這份報告似亦得到應證。

近日人民幣匯價尋底，「穩健的貨幣政策要精準有力……保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」兩句之間，由「總量適度，節奏平穩，搞好跨周期調節」，變成「更好發揮貨幣政策工具的總量和結搆雙重功能，穩固支持實體經濟恢復發展。綜合運用多種貨幣政策工具」。

新的《報告》也提到︰「繼續深化利率市場化改革，完善央行政策利率體系，持續發揮貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制的重要作用，促進企業融資和居民信貸成本穩中有降」，其中「促進企業融資和居民信貸成本穩中有降」新增的。

中國有通縮的憂慮，「保持物價水平基本穩定」一語前面，由「關注物價走勢邊際變化，引導穩定社會預期，支持搆建糧食、能源等保供穩價體制機制 」，改成「發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。」

「堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度……保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」之間，變成「綜合施策、穩定預期」，文末還加了「堅決防範匯率超調風險」。

末段最後一句繼續是「 守住不發生系統性金融風險的底線」，前面的「統籌金融支持實體經濟與風險防范，強化金融穩定保障體系，防範境外風險向境內傳導」，改為「切實防範化解重點領域金融風險，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，穩步推動中小金融機搆改革化險」，所以可見中央突出了「切實防範重點領域金融風險」和「地方債務風險化解」。