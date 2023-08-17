居屋業主「更狠」劈價！青華苑自由市場減至335萬易手

居屋業主比私樓「更狠」劈價，如青衣青華苑一個低層單位，去年3月放盤，累減193萬元後，於已補價自由市場售528萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原謝耀民表示，西營盤高樂花園2座中層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，7月以620萬放盤，不足一月，獲以597萬元承接，呎價約17,874元，新買家為外區客。

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九龍區

●中原鄭永馨稱，奧運站維港灣8座低層A室 ，實用面積約695方呎，套三房間隔，望維港煙花海景，最新以1,388萬元成交，呎價約19,971元，新買家為外區換樓客。

●世紀21富山劉倩彤指，鑽石山居屋采頤花園5座中高層D室，實用面積約584方呎，三房設計，未補價第二市場以623萬元成交，呎價約10,668元，較開價減35萬元成交。

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新界區

●美聯葉偉林表示，青衣居屋青華苑B座低層2室，實用面積約438方呎，去年3月於已補價自由市場以528萬元放售，近月見發展商低市價策略推盤，加上加息影響持續，逐累減193萬元，以335萬元沽出，呎價約7,648元。

●中原吳家威指，東涌8月累錄11宗二手買賣，較上月同期下跌約15%，昇薈1座低層D室，實用面積約1,160方呎，套三房連儲物套房間隔，享園景，叫價1,280萬元，議價後售1,238萬元易手，呎價約10,672元。

●利嘉閣劉信仁稱，葵涌房協居屋浩景臺2座高層C室，實用面積約631方呎，套三房間隔，望全海景，自由市場開價688萬元，最終以684萬元易手，呎價約10,840元。

●中原王勤學表示，元朗8月暫錄約28宗二手買賣，包括朗屏8號5座高層J室，實用面積約392方呎，一房間隔，開價600萬元，減價24萬元，以576萬元易手，呎價約14,694元。

●中原趙愛蓮指，大埔菁泉雅居B座高層B室，實用面積約532方呎，三房間隔，開價約760萬元，議價後以730萬元沽出，呎價約13,722元，新買家為上車客，購入單位自住。

●中原林兆東表示，沙田御龍山8月暫錄約2宗買賣，屋苑2座高層D室，實用面積555方呎，兩房間隔，原先叫價約978萬元，日前議價後以908萬元沽出，呎價約16,360元，新買家為外區客。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城39座低層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望開揚景，單位放盤2個月，開價520萬元，累減13.3%，終以451萬元成交，呎價約15,880元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭15座低層D室，實用面積約933方呎，三房間隔，享山景，放盤1年，原先叫價1,100萬元，減價170萬元，獲買家以930萬元承接，減幅約15.5%，呎價約9,968元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山8月暫錄30多宗成交，按月跌約兩成，迎濤灣2座低層B室，實用面積約735方呎，套三房間隔，開價約910萬元，議價後以850萬元易手，呎價約11,565元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏園第3座高層F室，實用面積約576方呎，一房連儲物室間隔，望街景，叫價998萬元，以938萬元成交，累減60萬元，減幅約6%，呎價約16,285元，逾3年帳面升值約7%。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳都會豪庭3座中層G室，實用面積約626方呎，套三房間隔，望內園景，上周放盤叫價880萬元，一口價減70萬元，獲區內買家以810萬元承接，減幅約8%，呎價約12,939元。

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