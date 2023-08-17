油塘、日出康城新盤吸客大鬥法 白石角連花園特色戶713萬沽
2023年08月17日 21:58
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油塘及日出康城的新盤輪住上演吸客大鬥法。另周四(17日)新盤市場暫錄約4宗成交。大埔白石角樓盤有連花園特色戶以713萬元沽出。
●油塘親海駅I於4日內接獲逾5,000張入票
市場消息指，長實集團(01113)油塘親海駅I，由周一至今(14至17日)4日之內已接獲逾5,000張入票，按周日(20日)將發售219伙計，已超額認購逾21.8倍。長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅I將於明日(18日)下午6時截票。
●日出康城凱柏峰III明日對外開放示範單位
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)共同發展的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III，周四(17日)公布最快周末加推，並有加價空間，有機會下周開售。信和置業執行董事田兆源表示，項目明(18日)起對公眾開放示範單位，周六(19日)正式開始收票。目前已接獲逾千宗查詢，查詢以兩房為主，整體有七成屬於將軍澳區的業主或租客，部分有意轉租為買。
●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶呎價約18,025元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，最新招標沽出優景閣第1座地下的A1室特色戶，實用面積396方呎兩房，連389方呎花園，成交價713.8萬元，呎價約18,025元。
●西南九龍維港滙II三房1,790萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周四(17日)以1,790萬元沽出6座3樓C室，實用面積790方呎，採三房連多功能房間隔，呎價約22,658元。
●鰂魚涌THE HOLBORN兩房成交價1,239萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，最新沽出A座15樓A1室，實用面積452方呎兩房間隔，成交價1,239.43萬元，呎價約27,421元。
●土瓜灣站明雋已獲批入伙紙
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，周四(17日)修定價單，削減1%的「中九龍無限機遇折扣」 優惠，使最高折扣率由20%降至19%。據悉，項目最新已獲批入伙紙。
●投資者斥391萬元購入將軍澳海茵莊園開放式戶
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(17日)以391.1萬元售出1座30樓B7室，為實用面積204方呎的開放式戶，呎價約19,172元。發展商指，新買家購入單位作投資用途。
●大埔白石角朗濤四房售4,186萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，新近透過招標售出1座9樓B室，為實用面積1,723方呎的四房單位，成交價4,186.89萬元，呎價為24,300元。