油塘、日出康城新盤吸客大鬥法　白石角連花園特色戶713萬沽

油塘及日出康城的新盤輪住上演吸客大鬥法。另周四(17日)新盤市場暫錄約4宗成交。大埔白石角樓盤有連花園特色戶以713萬元沽出。

●油塘親海駅I於4日內接獲逾5,000張入票

●日出康城凱柏峰III明日對外開放示範單位

●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶呎價約18,025元

●西南九龍維港滙II三房1,790萬元沽

●鰂魚涌THE HOLBORN兩房成交價1,239萬元

●土瓜灣站明雋已獲批入伙紙

●投資者斥391萬元購入將軍澳海茵莊園開放式戶

●大埔白石角朗濤四房售4,186萬元