德視佳收購德國眼科業務

公司將向FreeVis GmbH提供515.29萬歐元年利率為3%的計息貸款，其將由FreeVis GmbH用於部分結算有關收購德國眼科私人執業公司PMK的購買價；及公司承諾就FreeVisGmbH履行PMK收購事項部分購買價的付款責任提供最高金額為220.83萬歐元的擔保。

FreeVis收購事項符合集團於德國的增長策略，而墊付貸款及提供擔保可滿足FreeVis GmbH的資金需求，以讓其收購PMK。隨着FreeVis GmbH及PMK業務併入集團，集團擬擴大其於德國曼海姆的現有業務。此外，FreeVis GmbH及PMK的醫療執業將提供全方位眼科服務，亦與集團提供的服務一致。