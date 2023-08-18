德視佳收購德國眼科業務
2023年08月18日 07:33
東網電視更多新聞短片
德視佳(01846)宣布，收購德國Knorz GmbH全部股權，總代價的最高金額為518.06萬歐元。FreeVis GmbH於德國曼海姆經營一間眼科診所。除SmartSurf PRK、Femto-LASIK及SMILE外，FreeVis GmbH的主要重點是植入人工晶體(Visian ICL)及植入三焦點人工晶體的屈光晶體置換。
公司將向FreeVis GmbH提供515.29萬歐元年利率為3%的計息貸款，其將由FreeVis GmbH用於部分結算有關收購德國眼科私人執業公司PMK的購買價；及公司承諾就FreeVisGmbH履行PMK收購事項部分購買價的付款責任提供最高金額為220.83萬歐元的擔保。
FreeVis收購事項符合集團於德國的增長策略，而墊付貸款及提供擔保可滿足FreeVis GmbH的資金需求，以讓其收購PMK。隨着FreeVis GmbH及PMK業務併入集團，集團擬擴大其於德國曼海姆的現有業務。此外，FreeVis GmbH及PMK的醫療執業將提供全方位眼科服務，亦與集團提供的服務一致。