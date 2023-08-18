道指跌290點　Bitcoin大冧7%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.17%，報103.4；港匯見7.8294；離岸人民幣(CNH)報7.3008；美元兌日圓處145.64；歐元報1.0875，英鎊報1.2748。金價處1,890.71美元。布油報83.89美元，紐油報80.09美元。比特幣(Bitcoin)挫7.2%，報2.66萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水210點。

●道指收報34,474點，跌290點或0.84%；標指收報4,370點，跌33點或0.77%；納指收報13,316點，跌157點或1.17%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,182點，跌147點或0.81%。

●8月恒生指數夜期收報18,147點，跌114點，低水180點，成交21,083張。

●紐約期油收報每桶80.39美元，升1.01美元或1.27%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.12美元，升0.67美元或0.8%。

●紐約期金收報每安士1,915.2美元，跌0.7%。

●英國富時100指數收報7,310點，跌46點或0.63%；德國DAX指數收報15,676點，跌112點或0.71%；法國CAC指數收報7,191點，跌68點或0.94%。

●中國恒大在美國申請破產保護。

●日本7月CPI按年升3.3%，符預期。

●中海油中期少賺11.3%，派息0.59元。

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