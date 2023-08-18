港股跌勢持續　科網股拖低大市　京東健康挫一成

港股好淡角力，守住萬八點大關。恒生指數低開117點後一度倒升，惟動力欠奉，暫復跌近200點，至18,100點水平。國企指數跌80點；科技指數跌100點，主板成交450億港元。

大型科網股領跌，京東集團跌3.1%；攜程跌2.6%；阿里巴巴跌2.1%；網易跌2%；美團跌1.5%；百度跌1.4%；騰訊跌1.1%；小米集團跌0.3%。

金融股個別發展，內銀股回升撐市。招商銀行及工商銀行升1.1%；建設銀行升0.7%；中國平安回穩。滙豐控股跌0.1%；友邦保險跌0.3%；香港交易所跌0.6%。

中國恒大在美國申請破產保護，一眾藍籌內房股逆市做好。碧桂園及碧桂園服務升2.6%及2.1%；中國海外升1.6%；龍湖集團升0.7%；華潤置地升0.1%。

醫藥股捱沽，京東健康績後，股價連日插水，暫挫逾10%，是表現差藍籌；阿里健康跌7.6%緊隨其後。中國生物製藥跌2.9%；翰森製藥跌2.7%；石藥集團跌1.9%；藥明生物跌0.8%。

【09:20】港股偏軟 科網股領跌 碧桂園做好

港股跌勢未止，恒生指數開市挫117點或0.64%，報18,208點；國企指數低開42點或0.67%，報6,249點；科技指數跌47點或1.14%，報4,110點。

大型科網股領跌，京東集團跌2.9%；網易跌2.4%；攜程跌2.3%；美團跌1.3%；騰訊跌1%；阿里巴巴及百度跌0.9%；小米集團跌0.5%。

金融股合力拖低大市，中國平安跌1.3%；友邦保險跌1.1%；招商銀行跌0.9%；建設銀行跌0.5%；香港交易所跌0.3%；滙豐控股跌0.1%。

中國恒大在美國申請破產保護，內房股個別發展。碧桂園及碧桂園服務升2.6%及1.1%；龍湖集團升0.2%。華潤置地跌0.3%；中國海外跌0.8%；華潤萬象生活跌1.4%。