股災預言家： 中國無法消除壞帳　經濟模式已「擱淺」

外媒報道，曾準確預測1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯的「華爾街頂尖策略師」David Roche表示，中國的經濟模式已「擱淺」，並且「不會再次起飛」，這將對全球市場產生重大影響。

Independent Strategy總裁兼全球策略師的Roche周四(17日)表示，中國確實無法透過手術清除壞帳及不良資產，同時無法依賴傳統的增長衡量標準，這是個大問題。他表示，中國模式顯然已「擱淺」，其中存在大量漏洞，而且「不會再次起飛」。

他又指，中國人口結構變化，意味該國不再有足夠的年輕人來支撐樓市周期，房地產行業通常佔中國國內生產總值(GDP)的20%至30%。

此外，他稱，隨着拉丁美洲、俄羅斯、尼日爾非洲薩赫勒地區等各種危機席捲發展中市場，市場尚未消化的一個巨大下行風險是，發達市場的利潤率需要受到擠壓，以為西方市場持續降低通脹。

因此，他建議投資者應該「慢慢積累」美國國債，以及收益率處於目前較低水平的避險資產。「我確實認為，與大穩健時代不同的是，你從來沒有因為持有現金或債券而獲得報酬，現在你可以。」