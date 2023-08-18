恒大為何在美國申請破產保護？法律專家咁解釋...

事實上，該法可令非美國企業暫停美國境內針對公司的訴訟程序，令企業有更多時間完成重組計劃，並與債權人就賠償方案達成和解。

公司在過去幾個月以來一直努力完成離岸債務重組計劃。恒大在7月獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計劃進行表決。

●為甚麼在美申破產保護？

內媒引述一家律師事務所合夥人指，屬於英國海外領土的開曼群島是「避稅天堂」，遵從的是普通法系，與美國《破產法》互相兼容，因此香港和開曼群島當地的法律能夠允許其在美國申請破產保護。

恒大選擇在美國申請破產保護，可能有兩個原因。第一，如果恒大在美國有債權人，可能會在美國創建管轄點；第二，美國《破產法》對債權人的保護更充分。他解釋，恒大會有很多國際化投資，因此會由來自全球的破產管理人參與清算債權和債務，這些債權和債務在發行過程中適用的法律也往往是國際上的法律，這種情況更適用於美國《破產法》。

此外，有律師表示，《美國破產法》第15章是一個提供處理跨國破產案件的有效機制，目的是促進美國與外國法院的合作；為交易和投資提供更大的法律確定性；促進跨國破產案件公平而有效率的執行；保護並最大化破產財產；令營救陷入財困的公司更加便利。

他指，恒大在美國申請破產保護，說明公司已確定無法在單一地區通過與債權人談判達成債務重組協議，因此尋求在全球範圍內進行債務重組。按照美國相關法律的規定，在美國按照破產法第15章申請破產救濟後，美國的債權人將與中國債權人獲得同等比例的賠付。

他並表示，恒大此舉有助於其整合全球資產，與境內外的債權人進行集體對話，努力通過債務重組來進行破產重整。在破產方面尋求跨國司法合作，也可以使其避免陷入不同地域債權人的訴訟程序中。

●申破產保護等同破產？

恒大申請破產保護是否已經意味其破產？專家指，兩者並不相同。

律師事務所合夥人表示，申請破產保護並非普通人理解的破產。他指，在債權人與債務人已經無法通過談判解決債務問題，或者雙方失去信任的情況下，申請破產保護更有助於債務人通過破產重整程序使公司起死回生。

他稱，進入破產程序後，可以進行破產重整、破產和解、破產清算。企業主動申請破產保護，一般還是尋求破產重整和破產和解，盡量避免進入破產清算程序。照美國破產法第15章向美國法院申請破產保護，必須提交在他國已經進入破產程序的書面司法文書，有可能是香港法院出具的，也有可能是內地法院出具。

●後續發展如何？

律師認為，恒大申請破產保護意味企業大機會資不抵債，或明顯缺乏清償能力，體現在資產負債表上如淨資產為負或現金流情況差等現象，這些都可以構成申請破產保護的條件。如果能重組成功，企業就能起死回生，在把管理人費用等開支扣除後，債權人會按照順序按照比例分配。他估計，恒大最終重整成功的機會較高，因為重組的話，債權人的分配比例會明顯高於破產清算。

●內地樓盤或地皮會否受影響？

律師認為，恒大在內地的樓盤或地皮不會受到影響，其在內地的這些房產或地皮大部分由項目公司持有，恒大集團破產保護清算時可能會涉及股權層面，但穿透這麼多層直到房產的機會不大。再者，內地的房產或地皮涉及很多抵押權，涉及買家、施工方等，中國法律是首先保護買家，因此內地房產受影響可能性較小。