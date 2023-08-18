【高盛推介】港交所連跌5日後反彈 資金連日吸納
2023年08月18日 11:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)周三(16日)公布今年中期業績，收入及其他收益共達105.75億港元，按年升18.3%，為歷來第二高的半年度收入；純利達63.12億元，按年升30.5%。及後有券商指港交所業績符預期，受惠於成本控制的效益好過預期，並維持對其「買入」評級。
港交所由上周五(11日)起連跌5日，周三失守300元水平。今日早段低見294.6元後反彈。現報298.2元，升約0.3%。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於近期獲資金吸納，周一至周四(14至17日)皆錄得資金流入，合共約1,600萬元。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度、低街貨港交購(18367)。高槓桿選擇可留意港交購(17063)。短期選擇可留意貼價港交購(17448)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(63192)，遠牛選擇可留意港交牛(59868)，與現價有約30及40元收回距離。
港交購(18367)，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、高敏感度、低街貨。
港交購(17063)，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.5倍，行使價380元以下、3個月期以上、街貨低於15%產品最高槓桿。
港交購(17448)，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿11.7倍，短期、貼價。
港交牛(63192)，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交牛(59868)，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽(17273)，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿8.1倍，行使價270元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
港交沽(12128)，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.8倍，低面值、高槓桿。
港交熊(53166)，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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