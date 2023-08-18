【高盛推介】美團下周公布業績　資金持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(17日)終止4連跌，升約0.9%，但今(18日)早再度下跌。早上低開約1.3%後曾短暫反彈，但及後再跌。現報131.6港元，跌約1.5%。美團將於下周四公布今年中期業績，市場料經調整溢利淨額介乎92.76億至108.98億元人民幣；收入介乎1,251.28億至1,262.17億元人民幣，按年上升28.7%至29.8%。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,100萬元。

觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約3.9億元資金淨買入。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、高敏感度。

美團購18056，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿、高敏感度。

美團購15143，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.0倍，輕微價外、低面值。

美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比5.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽15730，行使價130.7元，2023年10月24日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、7隻相近條款產品最高槓桿。

美團熊52937，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊52559，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率3.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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