【高盛推介】美團下周公布業績 資金持續吸納
2023年08月18日 14:33
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(17日)終止4連跌，升約0.9%，但今(18日)早再度下跌。早上低開約1.3%後曾短暫反彈，但及後再跌。現報131.6港元，跌約1.5%。美團將於下周四公布今年中期業績，市場料經調整溢利淨額介乎92.76億至108.98億元人民幣；收入介乎1,251.28億至1,262.17億元人民幣，按年上升28.7%至29.8%。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,100萬元。
觀察港股通資金流向，美團於昨日繼續獲北水買入，錄得約3.9億元資金淨買入。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度美團購(16519)。高槓桿選擇可留意高敏感度美團購(18056)。輕微價外選擇可留意低面值美團購(15143)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(69131)，遠牛選擇可留意美團牛(65292)，與現價有約10及20元收回距離。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、高敏感度。
美團購18056，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿、高敏感度。
美團購15143，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.0倍，輕微價外、低面值。
美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比5.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽15730，行使價130.7元，2023年10月24日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、7隻相近條款產品最高槓桿。
美團熊52937，收回價160元，行使價163元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊52559，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率3.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。