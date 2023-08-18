龍湖：今年新項目去化率70%　有充分資源償還債務

張旭忠指，今年上半年兌現交付6.2萬套，大部分房源都提前進行交付，整個交付滿意度十分高，交付產品力品質的兌現也是得到市場驗證。

集團首席財務官趙軼認為，今年公司債務壓力完全過去，直至目前，明年到期債務約230億元，指集團有充分資源償還該筆債務；由於經營性物業帶餘額，開發物業帶審批順利；料明年淨現金流回正按年好轉；整體債務減少。

被問及有內媒報道指，龍湖集團獲邀出席央行跟中證監組織的一些調研座談會，趙軼表示，確實有參與相關的會談，又指會上各監管層領導對民營企業的關心和支持是非常明顯的，監管層亦明確提出支持優秀民企的合理融資需求。他又指出，集團的融資策略仍是以銀行端融資為主，截至上半年，集團銀行端的融資佔比達55%。

至於，另一個主要渠道是境外銀團，亦是由銀行為主導的。趙軼認為，在波動的市場中上半年仍提取了31個億港元的銀團，惟集團的策略仍是以「還多借少」，主動壓降外債為主。