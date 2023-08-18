凱柏峰III示範單位開放首日錄千人參觀　料最快明日加推

信和置業執行董事田兆源表示，現時的參觀人士有約七成屬年輕人，亦有不少年輕家庭客有意購入三房戶自住，故會考慮加推更多兩房及三房以應付需求。被問及會否擔心同期推售的油塘新盤造成競爭，他表示，首先恭喜行家，該盤非常成功，相信周日會賣個滿堂紅。而整體市場氣氛熱鬧屬實好事，買家有更多選擇，凱柏峰III會按概定步伐推盤。

樓盤夥拍美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供置業優惠。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，凱柏峰III推出後凍結區內二手購買力。他估計，樓盤的投資者比例佔約三成，料租金回報率有約3厘。而8月全月可望錄得約1,500宗新盤成交。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦指，是次推出的「高成數高回贈H按優惠」，按揭成數最高達九成，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限為最優惠利率(P)減2.25厘，封頂息率為3.625厘，現金回贈有3%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。