道指期貨牛皮 比特幣挫4% 人民幣企7.3
2023年08月18日 16:19
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美匯指數報103.302；港匯見7.8291；離岸人民幣(CNH)報7.3062；美元兌日圓報145.32；歐元處1.0875；英鎊報1.2721。金價報1,893.17美元。油價微升，布油報84.11美元，紐油處79.89美元。比特幣跌4%至26,482美元。道指期貨跌27點。
焦點數據：
17:00 歐元區7月消費者物價指數
●恒生指數全日收報17,950點，跌375點或2.1%，主板成交近1,064億港元。恒指全周累瀉1,124點或5.89%。
-龍湖集團半年多賺7.7%，中期息0.32元人民幣。
-冠君產業上半年可分派收入跌12.3%。
-華潤啤酒半年多賺22% 中期息28.7分人民幣。
●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,131點，跌31點或1%，成交額3,204億元人民幣。
-萬達傳出售盈方體育傳媒，已聘德銀為顧問。
內房危機：
●摩通增持碧桂園，押注政府出手打救？
●恒大為何在美國申請破產保護？法律專家咁解釋...
內地經濟：
●「鱷王」達利奧：中國早應進行大規模債務重組。
●股災預言家： 中國無法消除壞帳，經濟模式已「擱淺」。
香港經濟：
●樓價指數按周跌1.54%，重返今年2月水平。
●辣招加上回報低，專家指本港樓要冧兩成才合理。
外地經濟：
●創21年新高！房地美：美國按揭利率升至7.09%。
企業消息：
●電動車製造商VinFast在美首掛爆升後暴跌，越南首富身家插1400億。
●軟銀旗下安謀據報就IPO聘28家承銷商。