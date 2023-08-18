道指期貨牛皮　比特幣挫4%　人民幣企7.3

2023年08月18日 16:19
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    美匯指數報103.302；港匯見7.8291；離岸人民幣(CNH)報7.3062；美元兌日圓報145.32；歐元處1.0875；英鎊報1.2721。金價報1,893.17美元。油價微升，布油報84.11美元，紐油處79.89美元。比特幣跌4%至26,482美元。道指期貨跌27點。
    焦點數據：
    17:00 歐元區7月消費者物價指數
    ●恒生指數全日收報17,950點，跌375點或2.1%，主板成交近1,064億港元。恒指全周累瀉1,124點或5.89%。
    https://reurl.cc/QXMvZ2
    -龍湖集團半年多賺7.7%，中期息0.32元人民幣。
    -冠君產業上半年可分派收入跌12.3%。
    -華潤啤酒半年多賺22%　中期息28.7分人民幣。
    ●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,131點，跌31點或1%，成交額3,204億元人民幣。
    https://reurl.cc/013rZo
    -萬達傳出售盈方體育傳媒，已聘德銀為顧問。
    內房危機：
    ●摩通增持碧桂園，押注政府出手打救？
    https://reurl.cc/mDgmY7
    ●恒大為何在美國申請破產保護？法律專家咁解釋...
    https://reurl.cc/2LndKv
    內地經濟：
    ●「鱷王」達利奧：中國早應進行大規模債務重組。
    https://reurl.cc/AA5N6Y
    ●股災預言家： 中國無法消除壞帳，經濟模式已「擱淺」。
    https://reurl.cc/RzNZL6
    香港經濟：
    ●樓價指數按周跌1.54%，重返今年2月水平。
    https://reurl.cc/013r79
    ●辣招加上回報低，專家指本港樓要冧兩成才合理。
    https://reurl.cc/RzNZxZ
    外地經濟：
    ●創21年新高！房地美：美國按揭利率升至7.09%。
    企業消息：
    ●電動車製造商VinFast在美首掛爆升後暴跌，越南首富身家插1400億。
    ●軟銀旗下安謀據報就IPO聘28家承銷商。