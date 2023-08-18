【產經直播】內房危機無了期 港股難再寄望？
2023年08月18日 16:22
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銀河證券業務發展董事羅尚沛（右）
隔晚美股向下，納指跌逾1%，而恒指周五(18日)亦繼續跌，低開117點，曾倒升9點，惟其後再度下跌，兼愈跌愈多，最終收跌375點，報17,950點，接近全日低位收市，插穿萬八點；總結全周，港股則跌足一個禮拜，累跌1,124點。上日恒大(03333)在紐約申請破產保護，恐怕再拖累內房板塊甚至港股？恒指要跌到咩位先識停？
內銀股偏軟，人行季度貨幣政策報告指出，將加大宏觀調控力度，以改善經濟，市場憧憬內地下周降LPR利率，料一年、五年期LPR同步降15點子；內銀股股價已跌了不少，內銀股可跟進抑或觀望較佳？
上日有多隻股份發布業績，當中包括「三桶油」之一的中海油(00883)，集團上半年按年少賺逾11%至637.6億元人民幣，但仍略優於預期；收入按年跌5%，並削中期息近16%至每股59港仙，不過中海油仍有追捧，收市靠穩。面對油價，以及宏觀經濟等因素，中海油難復當年勇？另外兩桶油亦快將公布業績，又會唔會有意外驚喜？
另一隻發業績的是嗶哩嗶哩(09626)，截至6月底止次季，營業額按年增8%，不過經調整虧損收窄按年收窄51%至9.6億元人民幣，而廣告收入則按年升36%，而毛利率亦按年增8.1個百分點擴至23.1%，不過績後股價仍要跌半成，呢份業績又要點解讀？
華潤啤酒(00291)亦公布了中期業績，半年多賺22.3%至46.5億元人民幣，並派中期息28.7仙，按年增逾22%，業績有冇驚喜？
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