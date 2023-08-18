財庫局：續進行必要法例修訂　以迎合市場發展

香港積極推動綠色金融發展，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，香港是亞洲領先的綠色和可持續金融中心，引述國際資本市場協會統計數據，2022年在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲市場的35%，排名亞洲第一。包括貸款在內，去年在港發行的綠色和可持續債務總額較前一年增長超過40%，達到805億美元。另外，港府早前已經修定法例，豁免內地地方政府在港發行債券的利得稅，並且會繼續進行必要的法例修訂，以確保本港的法例能夠迎合市場的發展。

他指，除了傳統綠債以外，留意到不同的環境、社會及管治(ESG)產品在香港發展，全球首隻投資於亞洲地區的綠色債券交易所買賣基金(ETF)、亞洲首批綠色零售存款證，全球首隻以粵港澳大灣區為主題的綠色債券、以及首隻離岸A股ESG ETF均在香港發行。截至2022年年底，共有177隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模為1,420億美元，按年分別增長86%和8%，反映香港在綠色和可持續金融發展十分多元化，而且在國際間佔有領先地位。

他提到，非常歡迎大灣區的優質企業和項目運用香港平台作綠色和可持續投融資及認證。港府在2021年推出的「綠色和可持續金融資助計劃」向在香港發行的綠色和可持續債務工具批出資助，截至今年8月中，已向近280筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出近1.9億元資助，涵蓋債務總值超過6,000億港元，未來會按照《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的指導方向，繼續發揮綠色金融中心的功能，引導國際資金進入包括大灣區市場的優質綠色項目，貢獻國家經濟社會發展全面綠色轉型。

陳浩濂在澳門出席「粵港澳大灣區綠色金融聯盟2023年年會」，與澳門金融管理局、深圳市地方金融監督管理局、廣州市地方金融監督管理局、廣東省地方金融監督管理局和其他大灣區業界代表，就如何進一步合作推動大灣區綠色金融發展作交流和討論。