中證監推6項措施活躍資本市場　包括撐港股...

中國證監會近日就落實中央政治局會議部署「要活躍資本市場，提振投資者信心」受訪，中證監為此成立專項工作組，在集思廣益的基礎上，專門製定工作方案，確定了活躍資本市場、提振投資者信心的一攬子政策措施。總體思路是，堅持穩中求進工作總基調，堅持系統觀念，堅持問題導向，堅持市場化、法治化方向，圍繞建設中國特色現代資本市場這一主線，綜合施策，協同發力，更好發揮資源配置、價格發現、風險管理功能，持續優化市場生態，有效提升市場活力、效率和吸引力，保持資本市場穩中向好發展態勢，實現資本市場與實體經濟良性互動。

主要措施包括：一、加快投資端改革，大力發展權益類基金。加快制定資本市場投資端改革行動方案，從推動公募基金行業高質量發展、持續優化市場投資生態、加大中長期資金引入力度等方面作出系統安排。大力發展權益類基金是投資端改革的重要內容，重點措施包括：一是放寬指數基金註冊條件，提升指數基金開發效率，鼓勵基金管理人加大產品創新力度。二是推進公募基金費率改革全面落地，降低管理費率水平。三是引導頭部公募基金公司增加權益類基金發行比例，促進公募基金總量提升和結構優化。四是引導公募基金管理人加大自購旗下權益類基金力度。五是建立公募基金管理人「逆周期布局」激勵約束機制，減少順周期共振。六是拓寬公募基金投資範圍和策略，放寬公募基金投資股票股指期權、股指期貨、國債期貨等品種的投資限制。

二、提高上市公司投資吸引力，更好回報投資者。一是制定實施資本市場服務高水平科技自立自強行動方案。建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行、併購重組「綠色通道」。二是強化分紅導向，推動提升上市公司特別是大市值公司分紅的穩定性、持續增長性和可預期性。研究完善系統性長期性分紅約束機制。通過引導經營性現金流穩定的上市公司中期分紅、加強對低分紅公司的信息披露約束等方式，讓投資者更早、更多分享上市公司業績紅利。三是修訂股份回購制度規則，放寬相關回購條件，支持上市公司開展股份回購。四是深化上市公司併購重組市場化改革。優化完善「小額快速」審核機制，適當提高輕資產科技型企業重組的估值包容性，豐富重組支付和融資工具。五是進一步推動中國特色估值體系建設。突出扶優限劣，研究對於破發或破淨的上市公司和行業，適當限制其融資活動，要求其提出改善市值的方案。六是統籌好一二級市場平衡。合理把握IPO、再融資節奏，完善一二級市場逆週期調節。此外，在支持北交所高質量發展、推出企業境外上市「綠燈」案例、進一步推動REITs常態化發行方面也將推出務實舉措。

三、優化完善交易機制，提升交易便利性。目前已宣布降低結算備付金繳納比例，降低股票基金申報數量要求，研究將ETF引入盤後固定價格交易機制，推出創業板詢價轉讓和配售減持制度。下一步將推出以下措施：一是降低證券交易經手費，同步降低證券公司佣金費率。二是進一步擴大融資融券標的範圍，降低融資融券費率，將ETF納入轉融通標的。三是完善股份減持制度，加強對違規減持、「繞道式」減持的監管，同時嚴懲違規減持行為。四是優化交易監管，增強交易便利性和暢通性，提升交易監管透明度。適時推出程序化交易報告製度。五是研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。

四、激發市場機構活力，促進行業高質量發展。一是堅持集約化、差異化、功能化、國際化發展方向，建設高質量投資銀行。優化證券公司風控指標計算標準，適當放寬對優質證券公司的資本約束，提升資本使用效率。二是實施融資融券逆周期調節，在槓桿風險總體可控的前提下，研究適度降低場內融資業務保證金比率。三是研究推出深證100股指期貨期權、中證1000ETF期權等系列金融期貨期權品種，更好滿足投資者風險管理需要。允許更多境內外投資機構在審慎前提下使用衍生品管理風險。四是落實差異化監管政策，對優質私募股權創投基金簡化登記備案，進一步推進私募股權創投基金實物分配股票試點。五是大力發展中國特色指數體系和指數化投資，鼓勵各類資金通過指數化投資入市。

五、支持香港市場發展，統籌提升A股、港股活躍度。目前，已經宣布在滬深港通中引入大宗交易機制。下一步，將進一步推出務實舉措，激發香港市場活力，促進內地和香港市場協同發展。一是持續優化互聯互通機制，進一步拓展互聯互通標的範圍，在港股通中增設人民幣股票交易櫃檯。二是在香港推出國債期貨及相關A股指數期權。三是支持在美上市中概股在香港雙重上市。

六、加強跨部委協同，形成活躍資本市場合力。加大跨部委溝通協調，抓緊研究推動若干重要舉措。比如，推動優化上市公司股權激勵個人所得稅納稅時點等資本市場相關稅收安排；推動建立健全保險資金等權益投資長周期考核機制，促進其加大權益類投資力度；引導和支持銀行理財資金積極入市；支持銀行類機構等更多投資者全面參與交易所債券市場等等。