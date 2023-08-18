分析：中國恐需接管民營內房7.8萬億不良資產

外媒報道，另類資產管理公司(Clocktower Group)策略師Marko Papic表示，中國恒大集團在美國申請破產保護，顯示中國需要迅速採取強而有力的行動來拯救內地樓市，並指中國可能需要從民營內房接管約1萬億美元(約7.8萬億港元)的不良房地產資產。

內地此舉料類似於美國聯儲局在2007至2008年全球海嘯後接管銀行資產負債表上的不良房貸及相關衍生品的做法。

自2021年中以來，已違約的房地產公司的住宅銷量總計佔中國住宅銷量的40%，加劇外界對中國抗壓性的擔憂。

Papic指，更大的問題是，中國決策者仍指望，對樓市的信心可以自行恢復。他表示，全球金融市場先前已知悉中國恒大的債務問題，因此該公司申請破產保護不應令人感到震驚。不過，他仍認為中國決策者應該迅速採取行動提振信心。

他又指，在類似的債務危機過後，西方政府花上近10年時間才摸索出有效方案來提振經濟，包括減息和量化寬鬆，並推出一連串財政刺激措施。「在中國，你沒有這種奢侈。」他指，人民銀行最近的減息舉措，可能不足以恢復信心或緩解民營開發商的困境。

在他看來，中國有必要借鑑德拉吉(Mario Draghi)任歐洲央行行長期間，採取「不惜一切代價」的策略。德拉吉自2011年起擔任歐央行行長，在任職的8年間歐洲金融形勢極之動盪。