芝商所：利率與通脹走勢分歧　歐元與英鎊回升

在英國國債危機期間，英國政府債券孳息率大漲，歐洲各國貨幣兌美元匯率於2022年9月末觸底後強勢回升。歐洲貨幣在2023年7月美國通脹統計數字公布後加速升值。

美國和歐洲近期的通脹數據高度分歧。英國核心通脹已經上升到7%以上。歐元區核心通脹已攀升至接近5.4%，而美國核心消費者物價指數(CPI)已從去年的高點6.6%跌至接近4.8%。

值得關注的是，若採用一致性的衡量方式，則美國和歐洲的通脹率差異更加顯著。英國和歐盟(EU)使用的是泛歐採用的「調整」衡量方式。調整衡量方式包含實際租賃房產的租金，然而與標準美國數據相異的是，此方式不會默認租賃行為是由業主自行租出。若排除美國數據中業主等價租金(OER)的數據，則會造成極大的差異。從目前來看，假設業主跟自己租賃房產的情況已將美國核心通脹率虛增到2.5%。

美國勞工統計局提出了所謂的「實驗性」一致核心CPI指標，採用與歐洲相同的方式衡量通脹，排除了OER。該指標顯示美國的核心通脹率應為2.3%，遠低於歐洲的核心通脹率，並持續下滑。

調整核心CPI

聯儲局雖在7月26日可能準備升息25個點子，但可能極快讓政策利率高於調整核心通脹率3%以上。然而就在英國央行才剛將利率調升到5%之後，利率依然低於調整核心通脹率2%以上。歐洲央行將主要再融資利率維持在4%，低於歐元區的調整核心通脹率1.4%。

實質利率(政策利率減調整核心通脹率)的高低差異代表聯儲局或許已過度緊縮政策，並可能會比市場參與者預期的要更早開始降息。相較之下，相同指標顯示歐洲的央行仍緊追其通脹曲線，可能需要更大幅收緊政策。遠期曲線近幾周的確明顯地朝此方向前進，目前預期聯儲局未來的升息幅度只有25個基點，低於歐元區的75個基點，以及英國的125-150個基點。

另一方面，美國的殖利率曲線倒掛情形遠比歐元區和英國急遽。這可能會導致貨幣交易者忽略聯儲局預期的最後一次升息，放眼未來可能的降息，但這前提是如果貨幣過度緊縮導致美國比歐洲更早出現衰退。

芝商所執行董事及資深經濟學家 Erik Norland