小鵬次季收入跌31%　汽車毛利率為負8.6%

小鵬第二季的毛利率為負3.9%，上年同期為10.9%，第一季1.7%。汽車毛利率（即汽車銷售毛利潤或虧損佔汽車銷售收入的百分比）為負8.6%，上年同期為9.1%，第一季為負2.5%。小鵬解釋，與G3i有關的存貨減值及存貨採購承諾虧損，對第二季汽車毛利率產生4.5個百分點的負面影響；及銷售促銷增加及上述新能源汽車補貼屆滿所致。

小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，隨着G6等新產品帶動銷量大幅增長，預期毛利率逐步恢復，運營效率持續提升，從而實現自由現金流的大幅改善。

即使按非公認會計準則下的經調整淨虧損仍達26.7億元，去年同期蝕24.6億元，第一季蝕22.1億元。

展望第三季，小鵬預期汽車交付量介乎39,000至41,000輛，按年增加約31.9%至38.7%。總收入將介乎85億至90億元，按年增加約24.6%至31.9%。

截至7月31日，該企年內累計總交付量為52,443輛。