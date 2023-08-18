海茵莊園新修定價單　折扣率較半年前最多達32%

九龍建業(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，海茵莊園今年銷情持續，自現樓落成入伙後租務活躍，年內已累售257伙，套現14億元。樓盤將會開放全新現樓示範單位及推出更多精選單位供買家選購。上述17個單位全部位於第2座，包括1個開放式戶及16個一房戶，實用面積由222至289方呎，最新折實價為382.7萬至499.4萬元，折實呎價16,806至17,401元。

以2座27樓A7室為例，屬實用面積289方呎的一房戶，定價為729.6萬元，早於2021年10月最高折扣率為3%，當時折實價707.7萬元。其後，單位的最高折扣率於今年3月增至17.5%，折實價降至601.9萬元。至今該單位折扣率再調整至最高32%，折實價進一步減至496.1萬元。即意味該單位在5個月內減價105.8萬元。