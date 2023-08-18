新居屋繼續賺！凱樂苑未補價三房838萬沽　4年升值89%

儘管樓價回落，但近年以折讓價入市的新居屋業主，現沽貨仍能大賺離場。長沙灣凱樂苑套三房單位以838萬元未補價第二市場價易手，原業主持貨近4年帳面獲利逾395萬元，大幅升值約89%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰表示，香港仔居屋嘉隆苑C座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔享海景，叫價530萬元，放盤不足一周即以505萬元已補價自由市場價易手，呎價約12,594元。

－－－－－－

九龍區

●利嘉閣甘尚德表示，西南九龍帝峯‧皇殿3座中低層A室，實用面積約1,103方呎，四房連套房間隔，原開價2,580萬元，累減50萬元，以2,530萬元成交，呎價約22,937元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園12座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，以628萬元未補價第二市場價易手，呎價約10,608元。

●中原吳家俊指出，長沙灣凱樂苑E座高層4室，實用面積約629方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場價開價900萬元，減至838萬元易手，呎價約13,323元。原業主於2019年10月以442.79萬元購入單位，持貨近4年帳面獲利395.21萬元，大幅升值約89%。

－－－－－－

新界區

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山聽濤雅苑剛錄本月首宗成交，屋苑8座中層G室，實用面積約788方呎，三房連套房間隔，開價約1,050萬元，議價後以990萬元易手，呎價約12,563元。

●世紀21奇豐黎健峯指出，馬鞍山新港城C座中層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤兩個月減價10萬元，以500萬元獲承接，呎價約15,576元。

●中原黎宗文稱，大圍盛世2座北翼中層A室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，開價約1,200萬元，以1,150萬元易手，呎價約16,715元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢白沙灣立德台A段單號屋，實用面積約1,561方呎，套三房間隔，望山海雙景，連花園約1,600方呎，原叫價3,400萬元，大幅劈價800萬元，終以2,600萬元成交，減幅達23.5%，呎價約16,656元，低市價約10%。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑H座低層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價43萬元，未補價第二市場成交價445萬元，呎價約6,846元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋寶林邨寶泰樓低層23室，實用面積約381方呎，兩房間隔望內園景，5月放盤叫價235萬元，減價以215萬元未補價第二市場價售出，呎價約5,643元。

－－－－－－