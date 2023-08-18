周五新盤未有成交 沙田項目錄26宗終止交易個案
2023年08月18日 22:01
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樓市下行壓力未消退，沙田新盤出現罕見大規模交易告吹。同時，周五(18日)截至晚上近10時，新盤市場全日未聞任何成交，接近兩個月來再現「零成交」的情況。
●沙田星凱‧堤岸連錄26宗終止交易
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周五(18日)更新成交紀錄冊，驚見連錄26宗終止交易個案，成交金額涉及2.66億元上述交易的單位成交價介乎523.3萬至1,692.6萬元，絕大部分於2021年底簽定買賣合約購入，亦有1個單位的買家於今年2月購入單位。當中有24宗交易選用建築期付款計劃入市。涉款最大的單位為3座29樓H室，實用面積755方呎，三房間隔，原本在2021年10月以1,692.6萬元購入，當時呎價約22,419元。
●油塘親海駅I截收近9,000張入票
長實集團(01113)油塘親海駅I已於周五(18日)下午6時截票。市傳消息指，項目最終截收近9,000張入票，按周日(13日)發售全盤219伙標準戶計，超額認購約40倍。資料顯示，該盤周日將發售的單位包括110伙一房戶、44伙兩房戶及65伙三房戶，實用面積273至736方呎，折實價由365.3萬至1,342.4萬元，折實平均呎價約15,939元。
●將軍澳海茵莊園最高折扣率上調至32%
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，新近修定價單，調整17個單位的折扣率，當中部分單位於半年內最高折扣率由17.5%增至現時32%。發展商安排該批單位於周日起發售，開放式戶折實入場費為382.7萬元。九龍建業(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，海茵莊園今年銷情持續，自現樓落成入伙後租務活躍，年內已累售257伙，套現14億元。樓盤將會開放全新現樓示範單位及推出更多精選單位供買家選購。
●日出康城凱柏峰III有機會周六提價加推
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周五(18日)公布首日開放示範單位暫錄逾千個參觀人次。項目最快明日加推，並將提供不少於65伙。信和置業執行董事田兆源表示，現時的參觀人士有約七成屬年輕人，亦有不少年輕家庭客有意購入三房戶自住，故會考慮加推更多兩房及三房以應付需求。