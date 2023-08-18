周五新盤未有成交　沙田項目錄26宗終止交易個案

樓市下行壓力未消退，沙田新盤出現罕見大規模交易告吹。同時，周五(18日)截至晚上近10時，新盤市場全日未聞任何成交，接近兩個月來再現「零成交」的情況。

●沙田星凱‧堤岸連錄26宗終止交易

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周五(18日)更新成交紀錄冊，驚見連錄26宗終止交易個案，成交金額涉及2.66億元上述交易的單位成交價介乎523.3萬至1,692.6萬元，絕大部分於2021年底簽定買賣合約購入，亦有1個單位的買家於今年2月購入單位。當中有24宗交易選用建築期付款計劃入市。涉款最大的單位為3座29樓H室，實用面積755方呎，三房間隔，原本在2021年10月以1,692.6萬元購入，當時呎價約22,419元。

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