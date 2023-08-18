美股道指跌84點　恒指夜期低水233點

美股3大指數受壓，道指跌84點，報34,390點；標指跌23點，報4,347點；以科技股為主的納指跌141點，報13,174點。港股夜期報17,718點，跌183點，低水233點。

隨着美國愈來愈多利好的經濟數據出台，經濟學家們最新估計第三季美國的國內生產總值(GDP)以年率計按季增長1.8%，較7月時預估0.5%增幅顯著提高，並預期第四季仍會錄得0.4%的GDP增長，此前預測則為收縮0.4%。換言之，現時市場基本上已認定美國能夠避過衰退。

根據外媒一項針對經濟學家進行的月度調查，8月份經濟學家平均預期，截至明年第四季美國都不會出現按季的經濟收縮。德意志銀行高級美國經濟學家Brett Ryan表示，第三季強勁的經濟開局降低了短期內發生衰退的的可能，惟未來數月美國的消費「可能會面臨一些阻力」。

強勁的經濟亦不全是好事，因為這意味聯儲局可能會推遲減息的時間點。經濟學家估計，本季度末兩年期美國國債孳息率為4.82厘，高於7月時估計的4.65厘。

企業消息方面，歐洲奢侈品電商平台Farfetch於截至6月底止一季收入錄得倒退，按年減少1.25%至5.72億美元；股東應佔虧損達到2.71億美元，按年由盈轉虧。行政總裁Jose Neves表示，業績的下滑主要受宏觀環境影響，目前已採取戰略舉措應對。公司股價早段挫37.5%。

綜合型資訊科技公司思科日前公布業績，上季收入按年增長16.03%，達到152.03億美元；列帳純利更按年大增40.6%至39.58億美元。思科預料本季經調整每股盈利介乎1.02至1.04美元，收入則太約為145億至147億美元，以中位數計意味着4%的按年跌幅。該公司股價早段升1.11%。