東方日報B1：銷售遜色　內房企半年恐蝕逾千億

「鱷王」達利奧語重心長指出，現時中國的債務，尤其是省級層面及貧困省份的資產負債表和還債負擔，拖累內地經濟增長，中國需進行去槓桿化過程。對比上世紀90年代進行大規模債務重組，現時中國早應進行規模比當年更大的債務重組。

面對沉重債務壓境，另類資產管理公司Clocktower Group策略師Marko Papic認為，內地當局可能需要從民營企業接管一萬億美元的不良房地產資產，而近日中國人民銀行降息舉措，不足以恢復市場信心。

事實上，多家大行對內地經濟今年定下「保五」的官方目標亦愈趨悲觀，近日已紛紛出手下調全年增長預測。