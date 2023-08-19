【東方日報產評】港穩經濟不宜遲　樓市撤辣待何時

內地房地產危機持續發酵，非但房地產市場冰封，百業景氣皆受累，銀行更是首當其衝，巨量房地產貸款不知何去何從。經常強調「中國機遇」的香港，如今要面對的是「中國風險」，畢竟內地整體需求下降的話，香港的服務以至出口等行業皆受打擊。奈何港府對於眼前經濟山雨欲來的畫面依然老神在在，金融業半生不死，樓市響警聽之不聞，繼續死抱樓市「辣招」不放，倒行逆施，必招苦果！

如今內房業所面對的問題，說明過去行業發展的模式已不可持續，民營房企天量債務難救之餘，當局不會再容許過去內房利用高槓桿支持增長的發展模式重演，取而代之是「房住不炒」，變相就是褫奪了物業的投資功能，非但昔日樓價「只升不跌」的好日子難再，市場對樓價繼續尋底的預期已形成，意味資金不會重投樓市。市場資金對樓市說不，若非政府當「白武士」成違約房企的最終債權人，內房業注定要來一次徹底而殘酷的洗禮。

故得認清一個事實，放在當局眼前的首要任務，不是放水為內房「填氹」，而是做好保交樓、保民生的工作，並守住不引發系統性風險的底線。明白這個局面，當了解當前內地經濟景氣不振，難在短時間內扭轉，當局的刺激措施未見起效，歸根究柢是手上的工具已不多，只有繼續以擠牙膏、打嘴炮等形式作回應，實際上景氣頹勢難改。

內地經濟情況如是，香港必然受波及。單看內地的出口不濟，內需疲弱，來港消費、應用香港貿易、運輸、法律、金融等服務的需求亦會下降。再者，如今國際冷待中國資產，中國企業要到海外上市集資，實不容易，這也說明為何今年以來香港的新股市場如此不振，展望下半年都難有大起色。

從港股指數與交投表現持續弱勢，說明香港的金融業正處困局且角色被動，持續下去，只怕難以養活整個金融業，不排除年底前會迎來一波裁員結業潮。

香港經濟向來非股即樓。如今金融業難翻身，再看樓市，近年二手價不斷下跌、土地拍賣流標或成交價大減，預示土地價格趨跌。最近更有市區新盤劈價促銷，務求確保資金回籠，反映發展商看淡後市，寧可趁市場仍有需求，盡快套現。可見樓價繼續尋底，已經再無懸念。

歷次樓市大調整，伴隨的是經濟寒冬，港人焉能不惆悵？可港府卻繼續「躺平」，無所作為，所指的是市場各界不斷要求港府正視樓市基調轉變，盡快撤銷已過時的樓市「辣招」，以穩樓市，惟至今仍未有動靜，亦沒有提出過任何時間表或路線圖作回應，施政既沒有透明度，也視中央要求港府「善用民意改善決策」的指導如無物。

如今，中港兩地經濟與樓市都同病相憐，問題是內地市場資本帳未完全開放，某程度上風險仍在可控範圍內；可香港是資金自由進出的市場，景氣繼續差下去，只怕資產拋售潮尚未見「戲肉」。疫後香港經濟再陷衰退的風險上升，土地與金融業稅收大減下，財政緊絀的港府要繼續花費公帑促消費、保就業，得多發銀債、綠債等融資，即舉債度日。一個經濟體的衰敗，豈會無迹可尋？