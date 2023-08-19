美股個別發展　道指升25點

市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾下周在全球央行年會的講話，加上關注內地經濟情況，美股3大指數收市個別發展。

道指最多跌逾200點，其後收復失地，收市倒升25點或0.07%，收報34,500點；標指低收不足1點或0.01%，報4,369點；納指低收26點或0.2%，報13,290點，連跌第4個交易日。

總計全周，道指累跌2.2%，為自3月份以來最大單周跌幅。標指累跌2.1%，連跌3周。納指同樣連跌3周，本周累跌2.6%，為自去年12月以來首次連跌3周。

俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數周五(18日)一度急升5.53%，至18.88的5月以來高位。

據美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至8月16日為止一周，全球股市基金走資21億美元，當中美股基金錄得52億美元流出，連續兩周出現淨贖回，債券基金則吸資3億美元，連續21周錄得資金流入。

美國華爾街「大好友」、著名投資分析員Edward Yardeni認為，上世紀80年代的「債券義和團」重現，預料債市拋售潮會持續，造成債券價格受壓，債息攀升，這或對美股造成負面衝擊。

巴克萊策略員Emmanuel Cau形容，市場正受到「完美風暴」衝擊，負面因素包括債息急升、中國數據轉壞，以及夏季市場流動性薄弱。

另外，美國10年期債息周五最多回吐6.09個基點，至4.2133厘，對息口較敏感的2年期債息一度跌3.37個基點，至4.8955厘。