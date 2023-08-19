陳鳳珠：內地樓市短線難見起色

國統局公布7月份70個大中城市商品住宅銷售價格，其中一、二線城市新樓銷售價格按年上升1%及0.2%，漲幅比上一個月均回落0.3個百分點，三線城市新樓銷售價格按年下降1.5%，降幅比上一個月擴大0.1個百分點，而7月各線城市樓價按月穩中略降，整體樓市走勢仍然較弱。

中央多措並舉挽狂瀾

早前中央政治局會議提出「適時調整優化房地產政策」後，住建部亦表示要鞏固房地產市場回穩的趨勢，進一步落實降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策。隨後，北京、深圳、廣州、上海均表態將大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求，並促進房地產市場平穩健康發展。相信一線城市將會逐步鬆綁政策，有利房地產市場回穩。

中指院表示「認房又認貸」的城市主要集中在北、上、廣、深、成都、西安等10多個核心城市，而個別城市的二套房首付比例又較高，因此限制換樓改善居住環境的買家。倘若核心城市落實「認房不用認貸」，預期有助推動樓市需求回升。

除此之外，發改委發布《關於恢復和擴大消費措施》的通知，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作、完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，着力解決新市民、年輕人等住房困難群體的住房問題，同時穩步推進老舊小區改造，在超大特大城市積極穩步推進城中村改造。

另外，人民銀行及國家外匯管理局的下半年工作會議明確因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。而為支持房地產市場平穩健康發展，將落實好「金融16條」，延長保交樓貸款支持計劃實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。

中央雖已明確要推動樓市回穩，多措並舉推動樓市需求回升，但目前樓市走勢仍然疲弱，相信要待整體經濟穩定，才有機會推動樓市銷情回暖。

匯盈集團研究部主管-陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)