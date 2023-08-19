【錢夫人巡舖】銀債向隅客轉吼定存　3個月收息2千蚊

一年一度嘅銀債認購結果今個星期已經出爐，同之前期數一樣，「唔係抽幾多中幾多」，今次銀債申請最多獲分發23手(每手為10,000港元)。倘若以23萬元本金，保證年利率5厘計，意味3年一批老友記長揸3年銀債，一共食息3.45萬港元。

之不過，銀債機制亦導致市場出現一批「銀債向隅客」(即大手抽銀債但最後僅中到23手)，所以部分銀行亦推出銀債退款優惠，變相吸資！

其中東亞銀行提供嘅優惠頗進取，客戶以10萬元或上銀債退款，敍造3個月定存，享4.4厘年利率優惠，優惠至8月31日止。錢夫人計過，如果以銀債23萬元嘅退款額轉攻定存，3個月收息都有2,530元，不失為穩陣之選。

此外，中信銀行(國際)亦設銀債退款優惠，客戶本周五(18日)起至8月31日利用銀債退款經該行各分行敍造10,000港元或以上定期存款，6個月優惠年利率為4.68厘、12個月則有4.28厘，如果放23萬元喺信銀做6個月定存，收息約有5,382元。

建銀亞洲則表示，經該行申請銀色債券的合資格客戶，憑銀債退款或新資金於分行以1萬港元或以上設立3個月定期存款，可於當時適用之推廣年利率上享額外年利率0.1厘。定期存款金額上限為每位合資格客戶100萬港元，推廣期由2023年8月21日至2023年8月31日。

*註：想知最新利率宜向銀行職員查詢